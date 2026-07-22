Mario Roggero deve restare in carcere il primo no per il gioielliere dal Tribunale | cosa succede ora

Da open.online 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di scarcerazione per Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 fuori dal suo negozio nel Cuneese. L’Ufficio di Sorveglianza ha confermato che l’uomo deve restare in carcere. Roggero sta scontando la pena e non ci sono state variazioni sulla sua detenzione. La decisione è definitiva.

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L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha detto no alla richiesta di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, che sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour, nel Cuneese. Il gioielliere si trova attualmente recluso nel carcere di Bollate, in provincia di Milano. A motivare il rigetto è la magistrata di sorveglianza Elena Massucco, secondo cui non emergono, né sono state segnalate dalla difesa, le condizioni di necessità e urgenza che avrebbero giustificato un intervento cautelare in questa fase: «Non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanza di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede». 🔗 Leggi su Open.online

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