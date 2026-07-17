Nel pomeriggio, un uomo è stato portato nel carcere di Bollate per scontare una condanna di 14 anni. È stato condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un episodio di rapina. L’ingresso nel penitenziario è avvenuto senza incidenti, dopo aver consegnato se stesso alle autorità. L’uomo, un gioielliere, aveva deciso di costituirsi volontariamente.

L’uomo, condannato per aver ucciso due rapinatori e per averne ferito un terzo, è entrato nel pomeriggio nel carcere milanese. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Mario Roggero arrivato al carcere di Bollate per consegnarsi: il gioielliere deve scontare 14 anni

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Mario Roggero arrivato nel carcere di Bollate, il gioielliere: “Pentito, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni”Un gioielliere si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei suoi confronti.

Caso Mario Roggero, condanna definitiva: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliereLa condanna definitiva nei confronti di un gioielliere piemontese coinvolto in una rapina che ha provocato la morte di due banditi è stata emessa.

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Caso Mario Roggero, perché la Cassazione può confermare la condanna o riaprire tutto; Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga dopo l'assalto al suo negozio. Il gioielliere Mario Roggero si trova ora in un hotel insieme alla famiglia in attesa di costituirsi. Alfredo Ranavolo/Tg1. Segui tutti gli aggiornamenti su; Mario Roggero, interviene il presidente Mattarella che riceve il ministro Nordio.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

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