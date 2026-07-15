Mario Roggero la Cassazione ha deciso | cosa succede ora al gioielliere di Grinzane

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’ex gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto nel suo negozio nel 2021. La sentenza è passata in giudicato e l’uomo si costituirà in cella. La vicenda riguarda l’evento avvenuto il 28 aprile 2021, quando l’uomo reagì all’assalto armato.

Il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva: 14 anni e 9 mesi, si costituirà in carcere. – È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, l’ex gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio. La decisione è arrivata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, confermando integralmente la sentenza pronunciata nel dicembre 2024 dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. Dopo il verdetto definitivo, il 72enne si costituirà già nella giornata di oggi, come confermato dai suoi legali Sergio Rovani e Stefano Marcolini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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