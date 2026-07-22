Mario Calabresi | Candidarmi a Milano? Ci penso vorrei fare mia parte

Mario Calabresi ha dichiarato di valutare seriamente l’idea di candidarsi a Milano. Rispondendo alle richieste di cittadini incontrati per strada, ha confermato di riflettere sulla possibilità di impegnarsi in prima persona nella politica locale. Ha aggiunto di voler contribuire alla città, sottolineando il suo interesse a fare la sua parte. La decisione definitiva, però, non è ancora stata presa.

"Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo c'è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l'estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità". Lo ha detto Mario Calabresi rispondendo alla giornalista Francesca Martelli sulla possibilità di correre come sindaco della città di Milano alle prossime amministrative, nel corso di un dibattito alla Festa dell'Unità Milano Sud-Est. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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