Mario Calabresi | Candidarmi a sindaco di Milano? Ci penso vorrei fare mia parte

Mario Calabresi ha confermato di valutare una candidatura a sindaco di Milano, dopo settimane di voci. Non ha ancora annunciato ufficialmente la decisione, ma ha detto di voler fare la sua parte. La possibilità di una sua candidatura viene discussa tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui piani. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Lo ha confermato lui stesso, dopo le indiscrezioni che circolano da tempo. "Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso”, ha detto parlando in serata alla Festa dell'Unità di Vizzolo Predabissi, vicino Milano. “Ci sto pensando – ha aggiunto – e mi piacerebbe fare la mia parte per la città, ci tengo. Detto questo c'è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l'estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità". 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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