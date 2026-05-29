Albanese contro le sanzioni Usa | Oggi colpiscono me domani chiunque Candidarmi? Non ci sto pensando – Video

Francesca Albanese ha dichiarato di essere stata sanzionata dagli Stati Uniti per il suo ruolo di relatrice speciale sui territori palestinesi occupati. Durante un intervento a Palazzo Madama, ha affermato che le sanzioni colpiscono lei oggi, ma potrebbero essere applicate a chiunque in futuro. Ha inoltre escluso di voler candidarsi, senza approfondire ulteriori dettagli. La relazione presentata riguarda le condizioni dei territori e le pratiche di tortura nei confronti dei palestinesi.

«Sono stata sanzionata per il lavoro che ho fatto come relatrice speciale». Francesca Albanese lo ribadisce intervenendo a Palazzo Madama, dove presenta il suo nuovo rapporto sui Territori palestinesi occupati e le torture nei confronti dei palestinesi. Proprio ieri le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei suoi confronti sono tornate operative, dopo che l’amministrazione americana ha fatto ricorso contro la sospensione decisa da un giudice federale. Il suo nome è di nuovo nell’elenco dei sanzionati del Dipartimento del Tesoro statunitense. Una lista nera che, di fatto, può impedirle di utilizzare le principali carte di credito o effettuare transazioni bancarie. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli Usa hanno revocato le sanzioni contro Francesca AlbaneseGli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro l'italiana Francesca Albanese, che ricopre il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni...

USA, giudice sospende le sanzioni contro la relatrice ONU AlbaneseUn giudice negli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni contro una relatrice delle Nazioni Unite di origine albanese.

Temi più discussi: Il Dipartimento del Tesoro Usa rimuove le sanzioni contro Francesca Albanese; Dipartimento Usa revoca le sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina Francesca Albanese; Stati Uniti: rimosse le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca Albanese; Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese.

Di nuovo sanzioni di #Trump contro #FrancescaAlbanese. Un’arroganza e una protervia senza limiti. Riusciranno per una volta #Tajani e il #governoMeloni a dimostrare il proprio patriottismo e a difendere una nostra connazionale? #JusticeForPalestine #Avs x.com

L’amministrazione USA riapplica le sanzioni contro Francesca Albanese dopo che un tribunale ha stabilito che la precedente sospensione amministrativa era solo di natura procedurale in un procedimento più ampio reddit

Francesca Albanese ancora nella lista nera di Trump: gli Usa reintroducono le sanzioniGli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi che ha duramente criticato Israele, dopo che una corte d’appello ha annu ... affaritaliani.it

Gli USA riattivano le sanzioni contro Francesca Albanese: annullata la precedente revocaDopo una sospensione giudiziaria temporanea, gli Usa reinseriscono Francesca Albanese nella lista OFAC, ripristinando le sanzioni e le restrizioni finanziarie. notizie.it