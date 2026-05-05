Dopo aver vinto la terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, stabilendo un nuovo record mondiale nel finale con 35 piattelli su 36, Gabriele Rossetti si mostra già concentrato sulla prossima sfida a Los Angeles. Il campione ha ammesso di aver modificato alcuni aspetti della sua tecnica e sembra determinato a continuare con questo slancio. La gara ha visto un formato rivisitato per questo quadriennio sportivo.

Dopo aver sbancato Almaty nella terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo facendo segnare il nuovo record del mondo di finale, con 35 piattelli sbriciolati sui 36 a disposizione (nel format rivisitato per questo quadriennio sportivo), Gabriele Rossetti non si nasconde. Il toscano, specialista dello skeet e campione olimpico individuale a Rio 2016 e nel Mixed Team con Diana Bacosi a Parigi 2024, al termine della gara che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio ha raccontato al sito FITAV di essere focalizzato già sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028. “Devo dire che dopo un enorme lavoro che ho fatto dallo scorso inverno – ha spiegato Rossetti – ho cambiato un pochino di cose tecniche, pensando già a Los Angeles.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Gabriele Rossetti dopo la vittoria: “Sto già pensando a Los Angeles. Ho cambiato qualcosa nella mia tecnica”

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