La messa in sicurezza dell'ex carcere sull’isola di Santo Stefano è stata completata. Ora si lavora per garantire un approdo sicuro. Il Commissario straordinario di Governo ha annunciato il termine dei lavori di consolidamento, ma resta da affrontare la questione dello sblocco dell’approdo. Nessun dettaglio sui tempi, né sugli interventi previsti.

Il Commissario straordinario di Governo recupero e valorizzazione ex carcere isola di Santo Stefano,Giuseppe Marinello, annuncia con gratitudine la conclusione della messa in sicurezza del sito, senza però perdere il focus sulle necessità che occorre ancora mettere a punto, come lo sblocco dell’approdo. Proseguono infatti i lavori di messa in sicurezza anche delle falesie situate in prossimità dei due approdi, laMarinellaeMolo quattro, che saranno gli snodi fondamentali per l’accessibilità all’isola. Intanto comunque inizia a farsi sempre più concreta la strada verso la meta, considerando anche gli svariati obiettivi finora conquistati dopo... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marinello su ex carcere Santo Stefano: ‘Conclusa messa in sicurezza, ora garantire approdo sicuro’

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