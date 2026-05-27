Il commissario Marinello ha annunciato che si sta concludendo la terza e ultima fase dei lavori relativi al progetto di recupero dell’ex carcere sull’isola. La restituzione dell’edificio alla comunità è prossima, secondo quanto dichiarato, e si sta lavorando per accelerare il completamento dei lavori previsti dal CIS Ventotene. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma si evidenzia il progredire delle operazioni.

“Ci troviamo nella terza e ultima fase del programma degli interventi previsti dal CIS Ventotene e larestituzione dell’ex carcere alla comunità è imminente“. Chi viene dal mare si trova dinanzi a un paesaggio che, in primavera, da desolato si veste di ginestre. E l’intera isola si direbbe incolta e spelata, quando in verità racchiude in sé alcuni dei momenti storici fondanti della Repubblica italiana. Un’isola che, però, ha anche vissuto oltre mezzo secolo di tentativi falliti da parte di istituzioni e cittadini, nel recupero della struttura dal valore architettonico e artistico di particolare interesse, quale il carcere di Santo Stefano. Ma... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ventotene, commissario Marinello: ‘Mia intenzione accelerare completamento progetto ex carcere’

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