Riapertura di via Santo Stefano e messa in sicurezza del fosso Offagna | il taglio del nastro
Oggi è stato inaugurato l’intervento di ripristino di via Santo Stefano e delle opere di regimazione idraulica della vallata tra Osimo e Offagna. L’intervento riguarda le zone più soggette a problemi di esondazione, con lavori finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica dell’area. La riapertura delle strade e la messa in sicurezza del fosso Offagna sono stati ufficialmente presentati, segnando il termine di un intervento che coinvolge diverse opere di sistemazione e messa in sicurezza.
OSIMO – Inaugurato oggi l’intervento di ripristino di via Santo Stefano e delle opere di regimazione idraulica della vallata tra Osimo e Offagna, tra le zone più sensibili alle esondazioni. Un cantiere durato circa due anni e frutto dell’accordo agroambientale di cui il Comune di Offagna è ente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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