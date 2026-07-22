Le sardine e le acciughe stanno abbandonando le acque pugliesi a causa delle temperature elevate, mentre le cozze resistono grazie a un inverno più rigido. La variazione delle temperature marine sta modificando le attività di pesca nella regione, con alcune specie che si spostano verso acque più fresche. La situazione evidenzia un cambiamento nei pattern di pesca tradizionali, influenzato dal riscaldamento delle acque.

Scappano acciughe e sardine, resistono le cozze. L’acqua del mare sempre più calda influisce in Puglia sul settore dell’economia legata alla pesca. In particolare la coltivazione dei mitili, concentrata nelle due aree di Taranto e di Cagnano Varano (Foggia), è sensibile alla temperatura dell’acqua del mare che nella stagione estiva può arrivare a collocarsi in un intervallo tra 29 e 32 gradi, incompatibile con l’allevamento e la crescita dei mitili. L’allarme l’ha lanciato giorni fa Coldiretti Pesca Puglia. Sottolinea come «l’innalzamento delle temperature nel mar Mediterraneo sta modificando gli equilibri degli ecosistemi marini, mettendo sotto pressione mitilicoltura, pesca costiera e imprese ittiche». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Mare bollente, la grande fuga di sardine e alici. Ma in Puglia le cozze resistono (grazie a un inverno rigido)

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