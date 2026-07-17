Le prime stime indicano un agosto caratterizzato da temperature elevate e possibili sbalzi meteorologici. Tuttavia, gli esperti non escludono un cambiamento improvviso che potrebbe mitigare le condizioni di caldo intenso. Le ultime settimane hanno mostrato un clima molto afoso, con poche variazioni nelle temperature. Le previsioni meteo suggeriscono che il periodo sarà segnato da temperature decisamente sopra la media stagionale.

L ’estate ha deciso di non fare sconti e l’aria pesante delle ultime settimane sembra intenzionata a non mollare la presa, promettendo un agosto dalle temperature decisamente estive. Per chi spera in un po’ di respiro, però, ancora non tutto è perduto: se è vero, infatti, che la tendenza principale punta dritta verso la grande afa, c’è un’ipotesi alternativa spuntata fuori all’ultimo minuto. Caldo, quanto dura la terza ondata? Intanto il mese di giugno 2026 segna il record storico X Meteo agosto 2026: caldo previsioni mese. Fino a prova contraria, però, a dettare legge sul nostro Paese in agosto, dovrebbe essere sempre quel gigantesco blocco di aria calda che sale dal deserto del Sahara e si piazza sopra il Mediterraneo come un enorme coperchio invisibile che blocca il vento e trattiene tutto il calore a terra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Le prime proiezioni annunciano un agosto bollente con il rischio di forti sbalzi meteo, ma gli scienziati non escludono un improvviso cambio di rotta che salverebbe le vacanze dal grande agosto afoso

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