Nel 1968, nel porto di Ponente, un bambino osservava le barche tornare dalla pesca e notava cozze giganti chiamate pinne nobilis nel nostro mare. Questi molluschi erano presenti nella zona e si distinguevano per le dimensioni. La presenza di queste cozze era nota tra i pescatori. Non ci sono indicazioni di prelievi o scomparse recenti di questi molluschi nel testo.

Manfredonia – ERO bambino, esattamente il 1968, quando all’ormeggio del porto di Ponente vedevo arrivare le barche più piccole che tornavano dalla pesca. Mi fermavo a guardarle e restavo ogni volta stupito nel vedere delle cozze giganti cozze, da noi chiamate i cozz gigant, in italiano pinne nobilis. Avevano una lunga forma di colore arancione chiaro. Il guscio era quasi simile al rivestimento perlaceo di un’ostrica. Il babbo le chiamava anche nacchere, anche se nel linguaggio del pescatore erano solitamente indicate come Pinn gross. Le pinne erano una specie di mollusco dal colore avorio. Qualcosa di sbalorditivo assistere a questa grazia che “dava il mare”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Esistevano nel nostro mare, i cozze gigante dette le storiche pinne nobilis

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