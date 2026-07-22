Una squadra di powerchair football ha trascorso tre ore in aeroporto senza ricevere informazioni, causando un danno sportivo significativo. Un rappresentante della squadra aveva programmato di partire per la Scozia per partecipare a un torneo preparatorio, ma l'assenza di comunicazioni ha impedito la partenza in tempo utile. La situazione ha impedito alla squadra di prendere parte alle prime partite contro Danimarca e Francia, programmata per il giorno precedente.

Marco Rosellini avrebbe dovuto essere in Scozia, ieri, per disputare le prime gare (contro Danimarca e Francia) del World Cup Warm Up, il torneo riservato alle migliori formazioni mondiali di powerchair football (il calcio in carrozzina), preparatorio alla Coppa del Mondo stessa - in programma dal 18 al 24 ottobre a Buenos Aires - cui l’Italia si è qualificata grazie a uno storico terzo posto agli Europei, conquistato un anno fa a Lignano Sabbiadoro. Invece è già tornato a casa, dopo un lungo viaggio verso Fiumicino che lunedì si è concluso nel modo più amaro e vergognoso. I fatti sono noti ma li ricordiamo: le carrozzine dei convocati... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Marco Rosellini e la Nazionale di powerchair football rimasta a terra a Fiumicino: «Tre ore in aeroporto senza notizie, il danno sportivo è stato enorme»

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