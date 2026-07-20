C’è spazio solo per 5 carrozzine la nazionale paralimpica di Powerchair Football lasciata a terra a Fiumicino EasyJet si scusa

La nazionale italiana di Powerchair Football della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport è rimasta a terra all’aeroporto di Fiumicino dopo che EasyJet ha negato l’imbarco all’intera delegazione. La compagnia ha comunicato che lo spazio disponibile a bordo poteva accogliere solo cinque carrozzine, impedendo il viaggio a tutti gli altri membri. EasyJet ha successivamente presentato scuse per l’accaduto.

La nazionale italiana di Powerchair Football della Fipps (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino, dopo che la compagnia aerea EasyJet ha negato l’imbarco all’intera delegazione azzurra. Gli atleti avrebbero dovuto raggiungere Glasgow per disputare un torneo internazionale decisivo in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina. A riportare i dettagli della vicenda è il Corriere della Sera, che evidenzia la durissima denuncia sollevata dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e le scuse poi arrivate dalla compagnia aerea. L’imbarco negato. Secondo quanto riporta il Corriere... 🔗 Leggi su Open.online

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