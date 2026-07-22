Marc Marquez ha dovuto affrontare sei anni di problemi alla spalla destra, con interventi chirurgici e riabilitazioni continue. Il dolore persistente lo ha costretto a modificare le sue abitudini, impedendogli di dormire sul fianco destro. Nonostante abbia recentemente vinto gare e lottato per il titolo mondiale, il dolore alla spalla rimane un ostacolo quotidiano.

Se Marc Marquez è tornato a vincere, a lottare per il Mondiale e a guidare una Ducati da protagonista, ha dovuto lasciare il conto da anni difficili. Sei anni di problemi alla spalla destra, operazioni, riabilitazioni e un dolore con cui ha dovuto imparare a convivere: “Non posso più dormire sul fianco destro. È assolutamente vietato — ha raccontato durante un evento organizzato da uno dei suoi sponsor, ricordando una condizione che nasce dalla caduta di Jerez del 2020 — Se mi addormento sul fianco destro, il giorno dopo sono fuori gioco”. Quel Gran Premio sembrava solo un incidente di gara, ma in realtà avrebbe cambiato il percorso della sua carriera: la frattura dell’omero destro, la placca con 12 viti, poi altri interventi e un lungo periodo lontano dalla versione di Marquez che aveva dominato la MotoGP. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marc Marquez, il calvario: come è costretto a dormire

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