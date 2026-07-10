LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche Bezzecchi 7° Bagnaia costretto alla Q1
Durante le pre-qualifiche del GP di Germania 2026, Marc Marquez ha registrato il miglior tempo, mentre Bezzecchi si è piazzato in settima posizione. Bagnaia è stato costretto a passare dalla prima fase delle qualifiche, la Q1. La sessione si è conclusa alle 16.08, e l’attenzione ora si sposta verso le prossime prove, tra cui FP2, le qualifiche ufficiali e la Sprint Race.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP2, qualifiche e Sprint Race della classe regina. Grazie e buon proseguimento di giornata. 16.07 Le pre-qualifiche, come previsto, hanno rimesso il dominatore di questa pista al comando con Fernandez e Di Giannantonio che hanno confermato di essere vicini, come Alex Marquez. Faticano le Aprilia ufficiali con Bezzecchi e Martin, mentre delude Bagnaia. 16.05 Bastianini finisce 11° a soli 13 millesimi dal taglio, 13° Bagnaia a 738 millesimi, 14° Marini a 820, 15° Quartararo a 824. 16.03 Marc Marquez chiude in vetta in 1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle libere del GP di Germania al Sachsenring in 1'20829. Marc Marquez chiude secondo dopo una caduta senza conseguenze, mentre Bagnaia resta 19° e dovrà reagire nelle pre-qualifiche. #MotoGp https://ift.tt/Svo1cj facebook
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