Carlos Alcaraz, ex numero uno al mondo, deve fare i conti con un infortunio che lo tiene lontano dai campi da tennis. Dopo aver già rinunciato a numerosi tornei, tra cui alcuni dei più importanti della stagione, il giocatore spagnolo ha annunciato di non poter partecipare a Wimbledon. La decisione arriva in seguito a un problema fisico che richiede ulteriori trattamenti e tempo di recupero. La sua assenza si aggiunge a una serie di stop che stanno complicando il suo cammino nel circuito professionistico.

Il calvario di Carlos Alcaraz continua. L’ex numero uno al mondo che ha già dovuto rinunciare ai tornei di Roma e Parigi per un infortunio al polso capitato durante il torneo di Barcellona (subito dopo il ko a Montecarlo) non parteciperà al più importante torneo della stagione, quello sull’erba di Wimbledon. Alcaraz lo ha annunciato in un post su Instagram nel quale spiega che dovrà rinunciare anche al torneo del Queen’s che anticipa proprio quello londinese. “La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare al tour sull’erba a Queen’s e Wimbledon. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Continua il calvario di Alcaraz “Costretto a saltare Wimbledon”

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