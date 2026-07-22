A Mantova, una maxi-grandine ha colpito nuovamente, con particolare intensità a Sermide, dove le strade sono state imbiancate come durante il Natale. La grandine ha danneggiato anche le colture di angurie, distruggendone molte. L’evento si è verificato dopo altre perturbazioni nei giorni precedenti, con una precipitazione meno forte rispetto a quella precedente ma comunque significativa. La grandine ha causato danni alle aree agricole e alle infrastrutture locali.

Di nuovo. Forse meno intenso, ma come si suol dire - e in questo caso l’adagio pare azzeccato -, «piove sul bagnato». Se tanti Comuni martedì mattina erano ancora alle prese con la conta dei danni e il ripristino di strade, abitazioni e coltivazioni dopo il fortunale che ha colpito in modo molto pesante una larga fetta della provincia di Mantova nelle prime ore del mattino di lunedì, 24 ore dopo - ovvero ieri mattina - ancora su buona parte del territorio si è di nuovo abbattuto il maltempo. Il copione ormai è conosciuto, e ricorda quanto accaduto nel luglio del 2023 quando pesantissime grandinate colpirono l’Italia settentrionale - inclusa la provincia di Mantova. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Mantova, la maxi-grandine colpisce di nuovo, in particolare a Sermide: strade imbiancate come a Natale. «Angurie distrutte»

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