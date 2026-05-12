A Pramaggiore, alcune strade sono state ricoperte da ghiaccio a causa di una forte grandinata, creando un manto bianco sulla carreggiata. Le celle temporalesche che hanno causato questo fenomeno si sono formate nel corso di un temporale intenso, caratterizzato da precipitazioni abbondanti e raffiche di vento. Le previsioni indicano che altre zone della pianura potrebbero essere interessate da nuovi nubifragi nelle prossime ore, con rischi di ulteriori eventi violenti.

? Punti chiave Quali zone della pianura rischiano nuovi nubifragi nelle prossime ore?. Come si sono formate queste celle temporalesche così violente?. Quali danni potrebbero aver subito le serre e le coltivazioni?. Dove bisogna evitare assolutamente di transitare per rischio allagamenti?.? In Breve Temporali hanno colpito anche veronese, padovano, trevigiano, pordenonese e area udinese martedì 12 maggio.. Scontro tra aria fredda in quota e umidità calda alimenta nuove celle temporalesche.. Protezione Civile raccomanda di evitare sottopassi e zone soggette a flash flood.. Rischio danni concreti per serre, coltivazioni e veicoli parcheggiati nelle aree rurali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pramaggiore sotto la grandine: strade imbiancate dal ghiaccio

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