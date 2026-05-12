Strade imbiancate muri danneggiati dalla grandine | il maltempo colpisce il Pordenonese

Il maltempo continua a interessare il Pordenonese, con alcune aree colpite da una nuova grandinata. Dopo l’evento del 7 maggio, questa volta sono state danneggiate strade e muri, che si sono imbiancati sotto la grandine. Zone come Pasiano, Pravisdomini, Chions, Prata e Sesto al Reghena hanno subito danni e disagi a causa del temporale, che ha provocato danni alla viabilità e alle proprietà.

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Il maltempo non molla la presa nel Pordenonese. Dopo l'ultima ondata del 7 maggio, un'altra violenta grandinata ha colpito alcune zone specifiche della Destra Tagliamento causando disagi e danni consistenti alla popolazione di Pasiano, Pravisdomini, Chions, Prata e Sesto al Reghena. Cos'è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Grandine e maltempo: strade imbiancate, allagamenti e alberi pericolantiTREVISO/VENEZIA - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, la fascia del Veneto... Grandine e maltempo: strade imbiancate e viabilità a rilento. Si temono danniTREVISO/VENEZIA - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, la fascia del Veneto... Argomenti più discussi: Grandine e maltempo: strade imbiancate e allagamenti. Si temono danni alle colture; Maltempo Veneto, violenta grandinata nel Veneziano: strade imbiancate a Pramaggiore, rischio nuovi fenomeni severi | FOTO; Sergio Ramelli, striscione sul muro delle suore francescane per ricordare l’omicidio del giovane missino durante gli anni di piombo.