Strade imbiancate muri danneggiati dalla grandine | il maltempo colpisce il Pordenonese
Il maltempo continua a interessare il Pordenonese, con alcune aree colpite da una nuova grandinata. Dopo l’evento del 7 maggio, questa volta sono state danneggiate strade e muri, che si sono imbiancati sotto la grandine. Zone come Pasiano, Pravisdomini, Chions, Prata e Sesto al Reghena hanno subito danni e disagi a causa del temporale, che ha provocato danni alla viabilità e alle proprietà.
Il maltempo non molla la presa nel Pordenonese. Dopo l'ultima ondata del 7 maggio, un'altra violenta grandinata ha colpito alcune zone specifiche della Destra Tagliamento causando disagi e danni consistenti alla popolazione di Pasiano, Pravisdomini, Chions, Prata e Sesto al Reghena. Cos'è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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