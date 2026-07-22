Manitou ha ottenuto una vittoria legale al Consiglio di Stato riguardo a un appalto da 22 milioni di euro. La decisione consente all’azienda di proseguire con la fornitura di mezzi ai vigili del fuoco di Bologna e dell’Emilia Romagna. La sentenza ha respinto le opposizioni presentate contro la sua aggiudicazione. Ora, l’azienda può procedere con le consegne previste dall’appalto.

Manitou ha vinto la battaglia legale anche al Consiglio di Stato ed ora potrà procedere con la fornitura di mezzi ai vigili del fuoco di Bologna e dell’Emilia Romagna. Da alcuni mesi si attendeva la sentenza del supremo organo di giustizia, che doveva decidere sul ricorso in appello presentato da una ditta concorrente. Sul tavolo l’affidamento di una fornitura di mezzi al ministero dell’Interno - dipartimento dei vigili del fuoco, per la cifra record di oltre 22 milioni di euro. Davanti al Tar del Lazio si erano già scontrati l’aggiudicataria della commessa, Manitou Italia, con sede ad Anzola, e una ditta concorrente. Quest’ultima aveva proposto il ricorso a seguito di esclusione dalla gara e aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manitou vince l’ultima battaglia per l’appalto da 22 milioni di euro

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