Le mani del clan sull' appalto da 7,5 milioni di euro | Apicella era mio socio

Le indagini hanno portato alla luce un collegamento tra un imprenditore e un membro di un noto clan camorristico riguardo a un appalto da 7,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione urbana in un comune dell’area. Secondo quanto emerso, uno dei soggetti coinvolti avrebbe affermato di aver avuto un rapporto di collaborazione con un altro uomo d’affari, definendolo suo socio. La vicenda riguarda interessi criminali nel settore degli appalti pubblici.

Gli interessi del clan dei Casalesi su un appalto da 7,5 milioni di euro per la rigenerazione urbana a Casal di Principe. Emerge nel provvedimento di sequestro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente Gabriella Maria Casella) nei confronti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Capaldo 'socio occulto' della Isvec di Balestriere, contatti tra Zannini e l'ambasciatore del clan per l'appalto rifiutiSecondo gli inquirenti il consigliere regionale (non indagato) avrebbe mediato per l'aggiudicazione del servizio di raccolta a Mondragone in cambio... Le mani del clan Contini sull’ospedale, 4 arresti(Adnkronos) – Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco: ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato, medici... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Le mani del clan sull'appalto da 7,5 milioni di euro: Apicella era mio socio. Le mani del clan sull'ospedale San Giovanni Bosco: ricoveri, certificati e favori al clan. Quattro arresti, anche un avvocato in cellaLe mani della criminalità organizzata sulla sanità pubblica napoletana: un'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza ha smantellato il sistema di controllo del clan Contini all'interno ... leggo.it Le mani del clan Contini sul San Giovanni Bosco: 4 arresti, tra loro un avvocatoLa gestione di bar e buvette, truffe alle assicurazioni, certificati falsi per far scarcerare affiliati del clan, le mani sugli appalti per pulizie e altri settori sanitari. Sono le principali accuse ... rainews.it