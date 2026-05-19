La cantante colombiana ha ottenuto un rimborso di 60 milioni di euro, dopo aver vinto la causa contro le autorità fiscali spagnole. Per gli anni successivi al 2011, ha ammesso di aver frodato il fisco, ma la vicenda si è conclusa con questa decisione. La vicenda riguarda le imposte non pagate negli anni precedenti e le contestazioni relative alla dichiarazione dei redditi. La controversia si è protratta per diversi anni, coinvolgendo sia l'artista che le autorità fiscali del Paese.

Shakira può finalmente mettere un punto alla sua lunga parentesi spagnola, gli anni in cui è stata legata a Gerard Piqué e ha trascorso lunghi periodi a Barcellona crescendo lì i due figli nati dall'amore col calciatore. La popstar colombiana è stata assolta dall'accusa di evasione fiscale relativa al 2011 e dovrà ricevere un rimborso da circa 60 milioni di euro dall'Agenzia delle entrate spagnola. I fatti risalgono al 2011, l'anno in cui Shakira, dopo l'addio ad Antonio de la Rúa, figlio dell'ex Presidente dell'Argentina Fernando de la Rúa, ha iniziato a frequentare Gerard Piqué e a trascorrere sempre più tempo a Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Shakira vince la battaglia contro il fisco spagnolo: rimborso da 60 milioni di euro

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Shakira canta con i figli.

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