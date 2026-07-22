Manila Nazzaro ha condiviso di aver subito un aborto spontaneo nel 2020 mentre era in coppia con un ex calciatore. Ha spiegato di aver perso il figlio durante un percorso di fecondazione assistita, che è stato interrotto dopo l’evento. La donna ha raccontato questa esperienza durante una trasmissione televisiva, senza aggiungere dettagli sulle circostanze specifiche o sui motivi dell’interruzione del trattamento.

Manila Nazzaro, ospite di “Storie al Bivio”, ha raccontato a Monica Setta il dramma dell’aborto spontaneo vissuto nel 2020, quando faceva coppia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Inoltre ha spiegato di essersi sottoposta a tre tentativi di fecondazione assistita, non andati a buon fine, per avere un figlio con il marito Stefano Oradei. Oggi ha rinunciato a diventare madre per la terza volta. Manila Nazzaro sull'aborto spontaneo: "Deve essere accettato" I tre tentativi di avere un figlio con la fecondazione assistita, poi la rinuncia Manila Nazzaro: "Il mio fisico chiedeva aiuto" Manila Nazzaro sull’aborto spontaneo: “Deve essere accettato” La conduttrice foggiana è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco e Nicolas. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Manila Nazzaro racconta il figlio perso con l'aborto spontaneo e lo stop al percorso di fecondazione assistita

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