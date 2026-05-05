Manila Nazzaro e la maternità | Ho scelto di interrompere la fecondazione assistita è stato faticoso

Dopo mesi di tentativi di concepimento senza successo, l’ex volto noto ha annunciato di aver deciso di interrompere il percorso di fecondazione assistita. Ha spiegato che l’esperienza, sia dal punto di vista psicologico che fisico, è stata particolarmente impegnativa. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione e di difficoltà, senza ulteriori dettagli sui motivi che l’hanno portata a questa scelta.

Dopo mesi di tentativi di rimanere incinta non andati a buon fine, Manila Nazzaro ha deciso di interrompere il percorso di fecondazione assistita: "Sia dal punto di vista psicologico che fisico è stato un periodo faticoso". L'ex Miss Italia è sposata da due anni con Stefano Oradei, con cui sogna di costruire una famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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