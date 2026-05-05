Manila Nazzaro ha raccontato di aver subito un aborto spontaneo e di aver deciso di rinunciare a un tentativo di gravidanza successivo, eventi che le hanno causato sofferenza. Ha condiviso pubblicamente il suo dolore, descrivendo come queste esperienze abbiano influito sul suo stato emotivo. La donna ha spiegato di aver affrontato momenti difficili nel percorso personale legato alla maternità.

Un racconto intimo e senza filtri, quello condiviso da Manila Nazzaro, che negli ultimi tempi ha attraversato una fase particolarmente complessa della sua vita. Tra speranze, tentativi e inevitabili delusioni, la conduttrice ha deciso di aprirsi, raccontando un percorso fatto di grande desiderio ma anche di ostacoli difficili da superare. Accanto a lei, sempre presente, il marito Stefano Oradei. Manila Nazzaro e il dolore per quel figlio che non è mai arrivato: lo sfogo. Intervistata dal settimanale Nuovo, Manila ha parlato del lungo cammino intrapreso per avere un figlio insieme al marito, anche attraverso la procreazione medicalmente assistita.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il dolore di Manila Nazzaro per il figlio che non arriva: dopo l’aborto, la rinuncia che fa tanto male

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