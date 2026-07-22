Manifestazione per Fakir Mille in corteo a San Babila e slogan contro la polizia
Alle 17:45, circa mille persone si sono radunate in piazza San Babila, iniziando un corteo che si è poi esteso lungo via Torino. I partecipanti hanno sfilato sventolando bandiere e gridando slogan contro le forze di polizia. La manifestazione è stata convocata sui social e si è protratta fino a sera, con momenti di tensione e cori di protesta. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine.
I primi manifestanti iniziano a palesarsi poco prima delle 18 di ieri, in risposta a una convocazione circolata via social dalla tarda serata di lunedì con il manifesto "Giustizia e verità per Abderrahim Fakir", il quarantaduenne marocchino morto nella tarda mattinata di domenica al quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento di due agenti delle Volanti. Il ritrovo programmato è in largo 11 Settembre, a un centinaio di metri dalla sede della Prefettura: il doppio sbarramento di transenne e i blindati sbarrano la strada a eventuali blitz verso Palazzo Diotti, con uno schieramento identico sul lato di via Visconti di Modrone. Alla fine, non si registrerà alcun momento di tensione in tre ore di mobilitazione per le vie del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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