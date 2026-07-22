manifestazione per fakir mille in corteo a san babila e slogan contro la polizia

Notizia in breve

Alle 17:45, circa mille persone si sono radunate in piazza San Babila, iniziando un corteo che si è poi esteso lungo via Torino. I partecipanti hanno sfilato sventolando bandiere e gridando slogan contro le forze di polizia. La manifestazione è stata convocata sui social e si è protratta fino a sera, con momenti di tensione e cori di protesta. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell’ordine.