A Napoli, circa cento persone hanno sfilato lungo Largo Berlinguer in un corteo per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna mentre due agenti lo immobilizzavano a terra. I manifestanti hanno espresso slogan contro le forze di polizia, attraversando le strade del centro. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Un centinaio di persone manifestano a Largo Berlinguer, a Napoli, per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, l'uomo che è morto a Bologna mentre due poliziotti lo tenevano a terra. «Giustizia per Abderrahim Fakir, Stato di polizia razzista ed assassino», recita uno degli striscioni. Un altro: «Per Fakir giustizia e verità. Basta omicidi di Stato». I manifestanti si susseguono al megafono. Ci sono attivisti di Potere al Popolo, dei collettivi universitari, della Rete napoletana per la Palestina. Presenti anche esponenti del movimento migranti di Napoli. Dopo la partenza, il corteo ha raggiunto via Toledo, con i manifestanti che hanno continuato a gridare slogan contro la polizia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Corteo per Fakir a Napoli, i manifestanti sfilano per le strade del centro: slogan contro la polizia

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Napoli, protesta contro remigrazione: tensioni e pistole ad acqua contro la polizia

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