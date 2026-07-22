Prima della finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri, Mancini ha partecipato al riscaldamento e ha scambiato saluti con il nuovo presidente della Figc. Non ci sono stati contatti ufficiali con la nazionale durante l’evento. La giornata si è svolta senza ulteriori incontri pubblici tra il tecnico e le autorità sportive.

Il riscaldamento prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri, poi il saluto con il neo presidente Figc, Giovanni Malagò. Nell'Aniene, in finale contro il Canottieri Lazio, l'ex n.1 del Coni e Roberto Mancini giocano insieme, in attesa che si sciolga il nodo sul futuro ct. Da Guardiola a Conte, passando proprio per Mancini che intercettato prima della finale smentisce contatti per un ritorno sulla panchina azzurra. "Non ci sono stati - dice -. Ora siamo concentrati solo sulla finale di oggi". Non si espone, al momento, nemmeno il presidente della Figc. "Oggi lasciatemi giocare questa finale, ci vediamo domani in Lega", le parole di Malagò, che domani parteciperà all'assemblea di Serie A a Milano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mancini: "Nessun contatto per la nazionale"

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