Parma-Roma contatto Valenti-Mancini in area | era rigore?
Durante la partita tra Parma e Roma, disputata domenica 10 maggio, si è verificato un contatto tra un giocatore dei ducali e uno dei giallorossi in area di rigore. L'episodio ha suscitato proteste da parte della squadra di casa, poiché alcuni hanno ritenuto che potesse trattarsi di un fallo da rigore. La decisione dell'arbitro, che non ha assegnato il penalty, ha acceso discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
(Adnkronos) – Proteste in Parma-Roma. Oggi, domenica 10 maggio, i ducali hanno ospitato i giallorossi nella 36esima giornata di Serie A, in una partita condizionata da un episodio arbitrale. Durante il primo tempo la squadra di Gasperini ha chiesto in maniera piuttosto veemente un calcio di rigore per un presunto intervento falloso di Valenti su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’eraMarelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero.
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