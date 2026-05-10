Parma-Roma contatto Valenti-Mancini in area | era rigore?

Durante la partita tra Parma e Roma, disputata domenica 10 maggio, si è verificato un contatto tra un giocatore dei ducali e uno dei giallorossi in area di rigore. L'episodio ha suscitato proteste da parte della squadra di casa, poiché alcuni hanno ritenuto che potesse trattarsi di un fallo da rigore. La decisione dell'arbitro, che non ha assegnato il penalty, ha acceso discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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