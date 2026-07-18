Il sindaco di New York ha affermato di essere pronto a chiedere l’arresto del premier israeliano se dovesse partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. La dichiarazione è stata rilasciata in merito alla possibile presenza del leader israeliano in città in quel periodo. Non ci sono altre informazioni sui procedimenti legali o sulle motivazioni che potrebbero portare a questa richiesta.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato che sta valutando la possibilità di chiedere l’arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu qualora si rechi nella città a settembre per partecipare all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia”, ha affermato il sindaco durante la trasmissione The Interview del New York Times, dove ha fatto riferimento al mandato di arresto emesso dei suoi confronti e di quelli dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant dalla Corte penale internazionale per presunti crimini guerra commessi nella Striscia di Gaza. “È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - New York, il sindaco Mamdani: “Pronto a chiedere l’arresto di Netanyahu se verrà all’assemblea Onu”

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New York City Mayor Mamdani speaks at apartment workers rally amid a possible strike

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