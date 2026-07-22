maltempo paura e sollievo ma i parchi restano chiusi

Il maltempo annunciato per ieri a Bologna non si è concretizzato, con il cielo che si è coperto nel pomeriggio e ha portato pioggia leggera. Nonostante le previsioni di forti temporali, le condizioni meteorologiche sono rimaste miti e senza eventi estremi. I parchi pubblici sono rimasti chiusi, come previsto, e non si sono registrati danni o situazioni di emergenza. La giornata si è svolta senza incidenti legati al maltempo, e le autorità hanno mantenuto le precauzioni già annunciate.

Tanto rumore per nulla. Alla fine, l’annunciata ondata di maltempo ieri a Bologna non è arrivata. Il cielo si è annuvolato e alle sei del pomeriggio sembrava fossero le due di notte, per quanto era buio, ma nulla di quei "temporali forti in formazione dai settori appenninici con estensione alle aree di pianura con probabili effetti e danni associati, probabilmente di maggior rilievo ed intensità sul settore centro-orientale della regione" come annunciava l’allerta meteo di colore arancione prevista per la giornata di ieri anche nel Bolognese. L’allerta infatti era scattata per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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