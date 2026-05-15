Verona | parchi e giardini chiusi per maltempo rischio sanzioni penali

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le autorità hanno deciso di chiudere tutti i parchi e giardini pubblici della città, anche le zone all'aperto. Questa misura preventiva mira a evitare incidenti causati dalla caduta di alberi e rami, che rappresentano un rischio concreto per le persone presenti nelle aree verdi. Chi viola il divieto rischia sanzioni penali, secondo le disposizioni comunali, che sono state adottate per garantire la sicurezza pubblica durante il maltempo.

? Domande chiave Quali sono i pericoli reali legati alla caduta di alberi e rami?. Perché il Comune ha imposto il divieto anche nelle aree aperte?. Chi rischia una denuncia penale violando il blocco dei parchi?. Quando potranno riaprire ufficialmente i giardini pubblici di Verona?.? In Breve Blocco valido fino alla mezzanotte di giovedì per allerta gialla regionale.. Violento temporale dell'11 maggio ha causato danni ai sentieri e alberi.. Verifiche di sicurezza Amia necessarie dopo l'avviso meteorologico n. 62026.. Violazione del divieto comporta sanzioni secondo l'articolo 650 del Codice Penale.. Il Comune di Verona mantiene il blocco dei parchi e dei giardini pubblici fino alla mezzanotte di giovedì, a causa dell’allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica emessa dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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