Verona in allerta per il maltempo | restano chiusi i parchi e giardini pubblici

A Verona, si mantiene l'allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse, dopo che una forte tempesta ha colpito la città lunedì. Le autorità hanno deciso di mantenere chiusi i parchi e i giardini pubblici per motivi di sicurezza. La situazione meteorologica continua a essere monitorata da vicino, senza che siano state ancora segnalate situazioni di emergenza o danni significativi. La popolazione è invitata a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni delle autorità locali.

Il Comune di Verona rimane in allerta per la situazione meteorologica, dopo la violenta tempesta che lunedì si è abbattuta sulla città. In seguito all’avviso di criticità idrogeologica e idraulica n. 62026 emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, rimangono chiusi i parchi e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Allerta maltempo a Foggia: cimitero e parchi pubblici chiusi fino al 4 aprile

Leggi anche: Allerta arancione su Bari: chiusi cimiteri e parchi, restano aperte le scuole

Temi più discussi: Verona, scatta l’allerta meteo: temporali e vento in arrivo; Maltempo in Veneto, allerta gialla dalla Regione e il Comune di Verona invita i cittadini alla prudenza; Allerta maltempo, non è ancora finita: Massima attenzione tra giovedì e sabato; Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 14 maggio: allerta maltempo, in arrivo pioggia e forti venti.

CHE TEMPO FA OGGI A VERONA: TORNA L'ALLERTA MALTEMPO veronaoggi.it/meteo-verona/p… #verona #veronaoggi x.com

Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni per forti temporali: le zone a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni per forti temporali: le zone a rischio ... tg24.sky.it

Allerta maltempo, non è ancora finita: Massima attenzione tra giovedì e sabatoAllerta maltempo, nuovo peggioramento a Verona e in Veneto tra giovedì e sabato: rischio forte vento, temporali e grandinate. Allerta maltempo in tutto il Veneto e a Verona, dopo i disastri di lunedì ... veronaoggi.it