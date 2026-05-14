Verona in allerta per il maltempo | restano chiusi i parchi e giardini pubblici

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, si mantiene l'allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse, dopo che una forte tempesta ha colpito la città lunedì. Le autorità hanno deciso di mantenere chiusi i parchi e i giardini pubblici per motivi di sicurezza. La situazione meteorologica continua a essere monitorata da vicino, senza che siano state ancora segnalate situazioni di emergenza o danni significativi. La popolazione è invitata a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni delle autorità locali.

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Il Comune di Verona rimane in allerta per la situazione meteorologica, dopo la violenta tempesta che lunedì si è abbattuta sulla città. In seguito all’avviso di criticità idrogeologica e idraulica n. 62026 emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, rimangono chiusi i parchi e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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