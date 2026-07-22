Oggi diverse regioni italiane sono in allerta per temporali, secondo le previsioni della Protezione civile. La Puglia è tra le aree interessate, ad eccezione del Salento, che non rientra nelle zone a rischio. La situazione riguarda principalmente le altre zone della regione, dove sono previste precipitazioni intense e temporali. Nessuna altra regione, oltre alla Puglia, è esclusa dall’allerta. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia: è infatti escluso il Salento. Il dipartimento della protezione civile della Puglia ha emesso per oggi l’allerta: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” L'articolo Maltempo: la Puglia ad eccezione del Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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