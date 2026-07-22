Maltempo | la Puglia ad eccezione del Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo Ieri problemi per il vento

Le previsioni meteo segnalano temporali in alcune regioni italiane, con particolare allerta della Protezione civile. La Puglia è tra le aree in allerta, ad eccezione del Salento, che non è interessato dai temporali. Ieri, problemi causati dal vento si sono verificati in alcune zone del Paese. La protezione civile ha diffuso uno schema con le regioni coinvolte e quelle escluse dall’allerta per oggi.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia: è infatti escluso il Salento. Il dipartimento della protezione civile della Puglia ha emesso per oggi l’allerta: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Ieri parchi pubblici chiusi a Bari, Andria e Trani a causa del vento, anche con alberi caduti. Un uomo salvato in mare a Bari dopo il ribaltamento del gommone, sempre per il vento che ha provocato il dirottamento di tre aerei in arrivo nel capoluogo pugliese ma che sono stati fatti atterrare a Brindisi e a Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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