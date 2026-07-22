Nel pomeriggio e sera di ieri, forti raffiche di vento hanno investito diverse zone della Puglia, causando anche un trombe d’aria sulla costa. A Trani, un gommone si è ribaltato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità hanno monitorato la situazione e avviato interventi di sicurezza. La perturbazione ha provocato disagi e danni in alcune aree, con alberi abbattuti e strutture danneggiate.

Forti raffiche di vento sono state registrate nel pomeriggio e nella serata di ieri (21 luglio) in diverse zone della Puglia. A Trani il Comune ha disposto, a scopo precauzionale, la chiusura della villa comunale e ha previsto «interventi per rimuovere alcuni alberi che sono caduti senza provocare particolari danni né feriti», spiega una nota di Palazzo di città in cui si specifica che il personale comunale è a lavoro per «verificare altre situazioni segnalate». Il Comune invita «i cittadini a evitare di sostare all'aperto vicino ad alberi, parchi, viali alberati, impalcature e strutture temporanee». Anche ad Andria si sono registrati alberi, rami e pali della luce divelti dal vento senza provocare feriti né danni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Maltempo: forti raffiche di vento e un trombe d'aria. Paura sulla costa, gommone si ribalta

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Temporale con forti raffiche di vento a Parma ovest alle ore 17:25. Video Silvia Pizzi, 15/07

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