Maltempo | forti raffiche di vento e un nubifragio chiusi i parchi

Da quotidianodipuglia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di oggi, diverse aree della Puglia sono state interessate da raffiche di vento intense e un nubifragio, che hanno portato alla chiusura dei parchi pubblici. Le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, causando disagi e danni limitati alla viabilità e alle infrastrutture. Non sono stati segnalati vittime o incidenti gravi legati alle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile ha monitorato la situazione e ha consigliato di evitare spostamenti non necessari.

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Forti raffiche di vento sono state registrate nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Puglia. A Trani il Comune ha disposto, a scopo precauzionale, la chiusura della villa comunale e ha previsto «interventi per rimuovere alcuni alberi che sono caduti senza provocare particolari danni né feriti», spiega una nota di Palazzo di città in cui si specifica che il personale comunale è a lavoro per «verificare altre situazioni segnalate». Il Comune invita «i cittadini a evitare di sostare all'aperto vicino ad alberi, parchi, viali alberati, impalcature e strutture temporanee». Anche ad Andria si sono registrati alberi, rami e pali della luce divelti dal vento senza provocare feriti né danni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Maltempo: forti raffiche di vento a Iseo

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