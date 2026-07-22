Maltempo | forti raffiche di vento e un nubifragio Paura sulla costa gommone si ribalta

Da quotidianodipuglia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di oggi, forti raffiche di vento e un nubifragio hanno interessato diverse zone della Puglia. Sulla costa, il mare agitato ha fatto ribaltare un gommone, creando momenti di tensione. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade e l'evacuazione di alcune aree a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Non ci sono stati segnalati feriti.

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Forti raffiche di vento sono state registrate nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Puglia. A Trani il Comune ha disposto, a scopo precauzionale, la chiusura della villa comunale e ha previsto «interventi per rimuovere alcuni alberi che sono caduti senza provocare particolari danni né feriti», spiega una nota di Palazzo di città in cui si specifica che il personale comunale è a lavoro per «verificare altre situazioni segnalate». Il Comune invita «i cittadini a evitare di sostare all'aperto vicino ad alberi, parchi, viali alberati, impalcature e strutture temporanee». Anche ad Andria si sono registrati alberi, rami e pali della luce divelti dal vento senza provocare feriti né danni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Maltempo: forti raffiche di vento a Iseo

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