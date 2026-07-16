Maltempo il video del nubifragio che ha colpito l' Emilia-Romagna con raffiche di vento fino a 120 km h

Da video.corrieredibologna.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un violento nubifragio ha investito l’Emilia-Romagna, accompagnato da raffiche di vento che hanno raggiunto i 120 kmh. Alberi sono stati sradicati, finendo su auto e su altre strutture. Tetti sono stati scoperchiati e sono volati a decine di metri di distanza. Transenne e impalcature di cantieri sono state danneggiate o spostate dal vento. Il video mostra l’intensità dell’evento atmosferico.

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Alberi sradicati, finiti anche su auto e non solo, tetti scoperchiati e volati a decine di metri di distanza, transenne e impalcature dei cantieri ribaltati, strade, sottopassi e locali allagati, dehor e giardini pubblici e privati distrutti, blackout in varie zone; soprattutto alcuni feriti e, ancor più, una vittima, nel Modenese, mentre era alla guida. È in corso la conta dei danni lasciati dal maltempo di ieri, 15 luglio, lungo tutta la via Emilia, danni che però già ora appaiono ingenti. A pagare il prezzo più caro, con la vita, un automobilista, Felice Acquaviva, morto a Bomporto, nel Modenese, finendo in un frontale con un’altra auto sotto il nubifragio. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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