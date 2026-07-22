Maltempo Coldiretti | Milioni di danni in Emilia-Romagna

Il maltempo che da metà luglio colpisce l’Emilia-Romagna ha provocato danni per milioni di euro. Coldiretti regionale segnala che grandinate e trombe d’aria hanno danneggiato molte aziende agricole, lasciando sul campo ingenti perdite. La conta dei danni continua, con il settore agricolo che si trova a fronteggiare conseguenze pesanti a causa delle intense perturbazioni atmosferiche.

Continuala la conta dei danni provocati dal maltempo che da metà luglio colpisce l'Emilia-Romagna. Secondo Coldiretti regionale, grandinate e trombe d'aria hanno causato perdite per milioni di euro, mettendo in ginocchio numerose aziende agricole. I comparti più colpiti sono ortofrutta e seminativi, con serre distrutte e capannoni scoperchiati. La situazione più critica riguarda il Ferrarese, dove molte colture risultano danneggiate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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