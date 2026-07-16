I danni del maltempo in Emilia-Romagna | video

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo del 15 luglio 2026 ha causato numerosi interventi dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna. Sono stati segnalati alberi caduti e disagi diffusi in diverse zone della regione. Le squadre di soccorso sono intervenute per rimuovere ostacoli e mettere in sicurezza le aree interessate dal nubifragio. Non sono stati riportati incidenti gravi o vittime. La situazione è in fase di monitoraggio e gestione.

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Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per alberi caduti e relativi disagi in seguito al nubifragio del 15 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Maltempo in Emilia-Romagna: una vittima e mille chiamate ai soccorsi

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