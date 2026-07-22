Nel Ferrarese si sono verificati nuovi danni a causa di un nubifragio con grandine, che ha interessato la zona martedì. Sono in corso le valutazioni sui danni a strutture e veicoli. Nelle Marche, almeno 60 persone sono state ferite da grandine durante un episodio meteorologico analogo. La perturbazione ha causato danni diffusi in entrambe le aree.

BOLOGNA – Nel Ferrarese parte la conta dei danni dopo l’ennesimo nubifragio con grandine che colpisce la zona. Quello di martedì infatti è solo l’ultimo di eventi meteorologici che hanno creato danni enormi sia a case e auto sia alle campagne. La grandinata che ha interessato la A13, con decine di auto bersagliate da chicchi di grandine di 3 cm arriva dopo quelle di domenica 19 luglio, che ha preso di mira in particolar modo l’area a ridosso del Po, e quella di lunedì 20 luglio. Martedì la zona più colpita è stata quella di Bondeno e Vigarano Mainarda, per arrivare fino a Ferrara e alle frazioni della zona sud: San Martino, Gaibanella, Gorgo, Chiesuol del fosso, Torre fossa, via Bologna ma anche Porotto. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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© Bologna.repubblica.it - Maltempo, ancora colpito il Ferrarese. E nelle Marche almeno 60 feriti per la grandine

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