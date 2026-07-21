Tromba d' aria in spiaggia e grandine come noci | il violento blitz del maltempo travolge le Marche

Una tromba d'aria si è verificata in una spiaggia delle Marche, accompagnata da grandine di grandi dimensioni. Il maltempo ha interessato diverse aree della regione, con temporali che sono durati in alcuni casi poche ore. Sono stati segnalati danni a strutture e veicoli, mentre le autorità hanno attivato interventi di emergenza. Nessuna vittima è stata riportata. La situazione si è poi normalizzata nel corso della giornata.

Ancona, 21 luglio 2026 – L’ondata di maltempo nelle Marche, intensa e in alcuni casi breve, è arrivata puntuale. Grandine e temporali hanno colpito molte zone della regione. Caso per una tromba d'aria a Civitanova. Dall’Anconetano al Maceratese passando per Pesaro e Fano, gli acquazzoni e le raffiche di vento non si sono fatte attendere rispettando in pieno le previsioni meteo per la giornata di oggi 21 luglio. La Protezione civile regionale, infatti, aveva emesso una doppia allerta meteo: gialla (all’interno) e arancione (sulla costa) per forti temporali, con possibili grandinate anche violente nella fascia costiera. La situazione nell’Anconetano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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