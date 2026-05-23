Miele in crisi nelle Marche | il maltempo frena la produzione

Notizia in breve

Le recenti condizioni di maltempo nelle Marche hanno causato un rallentamento nella fioritura dell’acacia, fondamentale per la produzione di miele. Le piogge scarse e irregolari hanno ritardato il momento di raccolta, riducendo la quantità di miele prodotto questa stagione. Le api, che dipendono da fiori in fiore, trovano meno risorse, compromettendo la produzione locale. La situazione rimane critica fino a quando le condizioni climatiche non torneranno a favorire la fioritura.