Miele in crisi nelle Marche | il maltempo frena la produzione
Le recenti condizioni di maltempo nelle Marche hanno causato un rallentamento nella fioritura dell’acacia, fondamentale per la produzione di miele. Le piogge scarse e irregolari hanno ritardato il momento di raccolta, riducendo la quantità di miele prodotto questa stagione. Le api, che dipendono da fiori in fiore, trovano meno risorse, compromettendo la produzione locale. La situazione rimane critica fino a quando le condizioni climatiche non torneranno a favorire la fioritura.
? Domande chiave Come influisce il meteo instabile sulla fioritura dell'acacia nelle Marche?. Perché il ritardo delle piogge mette a rischio la produzione locale?. Quanto incide la crisi delle api sulla sicurezza alimentare del territorio?. Quali conseguenze avrà lo sfasamento climatico sulle colture che mangiamo?.? In Breve Il 75% delle colture alimentari dipende dall'attività di impollinazione delle api.. Per un chilogrammo di miele servono circa quattro milioni di esplorazioni floreali.. Ogni ape compie circa 7000 visite ai fiori in una singola giornata.. Piogge intense nelle province meridionali delle Marche ritardano lo sviluppo delle specie floreali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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