Maltempo ad Arezzo | oltre 22 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e rami pericolanti

Da corrieretoscano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, una forte perturbazione temporalesca ha investito la provincia di Arezzo, causando oltre 22 interventi dei Vigili del Fuoco. Alberi caduti, rami spezzati e pali instabili hanno creato situazioni di pericolo nelle zone del basso Casentino e della Valtiberina. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alle prime ore del mattino, con squadre impegnate a rimuovere gli ostacoli e mettere in sicurezza le aree interessate.

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Una violenta perturbazione temporalesca ha colpito la provincia di Arezzo attorno alle 23, costringendo i Vigili del Fuoco a un lavoro straordinario. Il maltempo ha provocato la caduta di alberi, rami spezzati e pericolamenti legati a pali instabili, concentrando le criticità soprattutto nelle aree del basso Casentino e della Valtiberina. Gli interventi effettuati dai soccorritori hanno superato quota 22. Le operazioni hanno riguardato anche importanti arterie stradali, tra cui la strada regionale 71, la statale 73, oltre a diverse strade provinciali, come la 60 e la 58, e varie vie comunali. Nonostante la situazione di pericolo per la circolazione, non si registrano persone ferite, mentre si segnalano danni soltanto a una vettura rimasta in sosta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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