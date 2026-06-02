Maltempo in Lombardia frane e alberi caduti in diverse province | oltre 430 interventi dei vigili del fuoco
In Lombardia, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi a causa di maltempo, che ha provocato allagamenti, frane e alberi caduti in diverse province. Le operazioni riguardano principalmente zone colpite da fenomeni meteorologici intensi, con interventi mirati a mettere in sicurezza strade e abitazioni. Nessuna informazione su danni a persone o edifici specifici. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.
Maltempo in Lombardia dove si sono registrati oltre 400 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, frane, alberi pericolanti. La provincia più colpita è stata quella di Varese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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