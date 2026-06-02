Maltempo in Lombardia frane e alberi caduti in diverse province | oltre 430 interventi dei vigili del fuoco

Notizia in breve

In Lombardia, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi a causa di maltempo, che ha provocato allagamenti, frane e alberi caduti in diverse province. Le operazioni riguardano principalmente zone colpite da fenomeni meteorologici intensi, con interventi mirati a mettere in sicurezza strade e abitazioni. Nessuna informazione su danni a persone o edifici specifici. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.