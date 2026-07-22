Il presidente della Figc ha affermato che si possono fare eccezioni per Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale, mentre un altro dirigente ha espresso la preferenza per un allenatore italiano. Malagò ha dichiarato di non aver ancora parlato con nessuno e di valutare diversi nomi. Le sue dichiarazioni sulle candidature sono state finora generiche e poco specifiche, anche dopo la sua elezione a presidente dell’ente.

“Non ho parlato con nessuno”, “Valuteremo”, “Ci sono un po’ di nomi”. Le dichiarazioni di Giovanni Malagò sul nuovo commissario tecnico della Nazionale nelle scorse settimane – dopo la sua elezione a presidente della Figc – erano sempre state molto vaghe e generiche. Nessun indizio, nessun nome. Malagò non si era mai sbottonato. Venuto fuori il profilo di Pep Guardiola – con l’ormai noto incontro a Barcellona tra l’ex Manchester City, il direttore tecnico Figc Paolo Maldini e l’advisor Leonardo – Malagò si è finalmente sbilanciato a Cronache di spogliatoio: “Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malagò ora si sbilancia: “Guardiola? Per lui si possono fare eccezioni”. Buonfiglio non è d’accordo: “Spero si scelga un ct italiano”

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