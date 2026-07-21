Guardiola Ct della Nazionale Malagò ci crede | Per lui potremmo fare un’eccezione di bilancio…

Il nuovo ct della Nazionale sarà annunciato a breve, secondo quanto promesso dal presidente della FIGC. Per il ruolo si sta spingendo molto sull’ex allenatore di Barcellona e Manchester City, Pep Guardiola. Malagò ha anche affermato che, per lui, si potrebbe fare un’eccezione di bilancio per favorire questa scelta. La decisione sulla nomina arriverà presto, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

La scelta del nuovo Ct della Nazionale arriverà «entro pochissimo». È la promessa del neo presidente della Figc Giovanni Malagò. Che nel merito ha confermato per la prima volta che la Federazione sta spingendo forte sulla pista che porterebbe dritti all’ex allenatore di Barcellona e Manchester City Pep Guardiola. Per lui, ha spiegato Malagò, si potrebbe anche venir meno alla necessaria austerity di bilancio. «Sul breve-medio periodo dire che c’é da stringere la cinghia é dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente», ha detto Malagò ospite di Vivavoce (trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio). 🔗 Leggi su Open.online

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